Napoli-Juventus, il pullman dei bianconeri va a sbattere e rischia di colpire i tifosi: alta tensione prima del match

Cresce l’attesa per il posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni nonostante i diversi obiettivi stagionali delle due squadre. Percorso molto importante per la squadra di Maurizio Sarri che ha l’intenzione di mantenere il vantaggio sull’Inter, momento veramente negativo invece per gli azzurri, l’arrivo di Gattuso al posto di Ancelotti non ha portato gli effetti sperati, anzi la squadra è crollata in classifica. Non sono mancati i momenti di tensione come ormai capita da diversi anni, grande ressa, intorno all’hotel dove alloggia la Juve, tanti insulti e cori contro la Juventus “M…e”, “Munnezza”, “Latrine”, qualche parola positiva nei confronti del tecnico Maurizio Sarri. Nel frattempo problemi per il pullman della Juventus, come riporta calciomercato.com è andato a sbattere sul marciapiede e sulle transenne durante la manovra nel parcheggio dell’hotel, rischiando di colpire qualche tifoso.