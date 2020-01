Niente Var sul fuorigioco millimetrico, veleni sulla Juve: “Ora avrà sempre il favore arbitrale” [GALLERY]

E’ notizia di oggi l’importante novità riguardante il fuorigioco. Niente più Var se si tratterà di una situazione millimetrica, la decisione spetterà esclusivamente ai guardialinee, come accadeva in passato.

Ovviamente, la scelta dell’Ifab ha scaturito una miriade di polemiche sui social. Tantissime le reazioni di sdegno nei confronti della decisione, da tanti definita l’unica oggettiva dall’introduzione della tecnologia e l’unica in grado di evitare qualsivoglia tipo di polemica. Alle polemiche, però, si è aggiunto un pizzico di ironia. Tanti, infatti, se la sono presi con… la Juve. Tra il serio e il faceto, diversi utenti (ovviamente non di fede bianconera) hanno tirato in ballo i bianconeri. In alto la FOTOGALLERY con alcuni screen raccolti dalla nostra redazione.