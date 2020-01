Le notizie del giorno – ll nuovo 11 stellare della Roma con Friedkin, caso al Genoa ed il calciomercato

Le notizie del giorno – La Roma passa di mano. Si vedrà ancora una Roma che vende a peso d’oro i suoi campioni dopo averli valorizzati (Salah e Alisson docet)? Si vedrà ancora una Roma che attua un processo di “deromanizzazione” netto? Non sarà così. A partire dal mercato. L’edizione cartacea di Gazzetta dello Sport comincia già a fare i primi nomi. Uno, a dire il vero, circolava da ieri, ed è quello di Politano, a cui la società potrebbe lavorare già da gennaio in contemporanea ai rinnovi di Pellegrini, Cristante e Kolarov. Gli altri due sono quelli di Mertens e Piatek. Il primo arriverebbe a parametro zero, ma a giugno, qualora non rinnovasse con il Napoli. Il secondo, chiuso da Ibra, potrebbe decidere di cambiare aria dopo una prima parte di stagione che non ha assolutamente rispecchiato quanto fatto nella scorsa. (L’11 DA SOGNO DELLA ROMA).

Il Genoa occupa l’ultima posizione del campionato di Serie A, nelle ultime ore è arrivato il ribaltone con l’esonero di Thigo Motta e l’arrivo di Davide Nicola. La dirigenza si è mossa anche sul fronte calciomercato, sono arrivati Behrami ed il portiere Perin e quest’ultima mossa non è andata giù al procuratore dell’attuale numero uno titolare Radu: “indipendentemente da Radu e Perin, penso sia un errore mettere in concorrenza il ruolo del portiere”, dice Damiani a Radio Sportiva . “Una squadra deve avere un numero 1 e un numero 12. In questo caso il Genoa sta facendo un errore”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

