Le notizie del giorno – Calciatore morto nell’incidente di Alto Adige: arresto cardiaco in campo ed altro lutto nel calcio

Le notizie del giorno – Calcio tedesco in lutto per la morte a 84 anni di Hans Tilkowski, portiere della Germania Ovest vice campione del Mondo nel 1966. Lo rende noto il Borussia Dortmund, sua storica squadra di club, spiegando che è deceduto domenica a seguito di una “lunga e grave malattia”. Tilkowski è passato alla storia per il gol ‘fantasma’ subito nella finale contro l’Inghilterra persa per 4-2 ai supplementari grazie appunto ad una rete di Geoff Hurst. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche storie belle, a volte, per fortuna. Come quella che stiamo per raccontarvi e che arriva dal Molise. Durante la partita tra Turris Santa Croce e Guardialfiera, il dirigente della squadra ospite Silvio Luciani si accascia improvvisamente a bordo campo per un arresto cardiaco. Tanta paura ma anche chi, come il calciatore del Turris Stefano Caiola, riesce a mantenere il sangue freddo e a non farsi prendere dal panico, praticando un messaggio cardiaco che risulta fondamentale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una vera e propria strage. L’episodio si è verificato a Lutago in Alto Adige, nel dettaglio nella notte tra sabato e domenica un giovane altoatesino di 27 anni ha travolto con la sua Audi 17 persone uccidendone sei sul colpo mentre la settima è deceduta oggi in ospedale, l’uomo guidava in forte stato di ebbrezza, Ad essere travolti sono stati un gruppo di giovani tedeschi che erano rientrati da una serata in discoteca, erano prossimi ad attraversare la strada quando sono stati investiti. Il giovane altoatesino è in stato di arresto, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. (IL NOME DEL CALCIATORE).