Notizie del giorno – Calciatore muore in un incidente, Ravanelli in lacrime, bufera su un giocatore del Napoli

Calciatore muore in un incidente – Una tragedia si è consumata questa notte e ha portato via Marco La Barbera, ragazzo di 31 anni appassionato di calcio e militante nella squadra Asd San Giorgio Piana 2014, di Piana degli Albanesi. Lo schianto, in cui lui ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, è avvenuto lungo la strada provinciale ad Altofonte, alle porte di Palermo. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat 600 insieme a due infermiere ricoverate al Policlinico e il suo mezzo si sarebbe scontrato con un’altra auto. Da brividi il messaggio scritto sulla pagina Facebook dalla squadra per cui giocava: “Oggi purtroppo ci svegliamo (IL TOCCANTE MESSAGGIO)

Ravanelli in lacrime – Fabrizio Ravanelli è stato un grande calciatore, si è tolto tante soddisfazioni con la maglia della Juventus. Adesso si racconta e parla della sua vita privata, sono emerse tutte le debolezze, Ravanelli è scoppiato in lacrime in diretta tv durante la trasmissione ‘Vieni da me’. L’ex attaccante parla dell’amico Fortunato scomparso nel 1995 per una forma di leucemia. “Andrea è stato un ragazzo straordinario. Ci siamo conosciuti a militare. Giocavamo nella Nazionale militare e siamo stati campioni del mondo. Poi ci siamo ritrovati alla Juve e abbiamo condiviso serate insieme mangiando torta e bevendo camomilla. Poi si è ammalato di leucemia (IL TOCCANTE RACCONTO)

Calciatore del Napoli nella bufera – Nella sera di domenica 12 gennaio c’è stata agitazione all’accettazione del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono. Come racconta il Mattino, la sala d’attesa era gremita di genitori in compagnia di bambini con sintomi influenzale, quindi in codice a bassa urgenza, quando una persona, riconosciuto dagli astanti come il calciatore del Napoli Fernando Llorente (I DETTAGLI DELL’EPISODIO)

La Juventus scippa l’Inter – La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo la diciannovesima giornata è stata molto importante per la Juventus, il club bianconero ha vinto 1-2 sul difficile campo della Roma e ha staccato l’Inter che davanti al pubblico amico non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Continua il bellissimo duello tra le due squadre che sono in lotta per lo scudetto e lo ‘scontro’ continua anche fuori dal campo anche dal punto dirigenziale. Nel dettaglio negli ultimi mesi l’Inter ha ‘scippato’ Marotta, un dirigente che con la Juventus ha conquistato tantissimi trofei, poi la rottura con la Juventus e l’accordo raggiunto con i nerazzurri. Adesso i bianconeri hanno ricambiato il favore. In particolar modo il Consiglio della (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

