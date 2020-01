Le notizie del giorno – Calciatore si schianta con l’auto e muore, attaccante perde 800.000 euro al gioco, Ct esonerati

Le notizie del giorno – Rivoluzione Ghana. La Federazione ha licenziato con una mossa a sorpresa tutti i tecnici delle nazionali, da quelli in prima squadra fino alle giovanili. In tutto sono stati cacciati nove ct. In una nota la federcalcio ghanese ha annunciato di aver “sciolto le nazionali con effetto immediato” ringraziando “tutti gli allenatori e i loro staff per il contributo offerto”. Nessuna motivazione in merito a questa decisione è stata svelata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una confessione shock sul mondo del calcio e che riguarda l’attaccante Wayne Rooney, il calciatore in un’intervista ha confermato i problemi di ludopatia. Quando giocava al Manchester United, Rooney guadagnava 350.000 euro a settimana poi ha perso tanti soldi con le scommesse online: 800.000 euro in appena 5 mesi, adesso il calciatore sembra essere uscito dal tunnel. Precedente anche nel 2008 quando aveva perso circa 75.000 euro in 2 ore in un casinò. Rooney è intervenuto nella campagna di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo “Stay In Contol” di 32Red rivelando la sua storia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio. E’ morto nelle ultime ore a causa di un incidente stradale Nathaël Julan, attaccante del Guingamp, squadra della Ligue 2, la seconda divisione francese. Secondo le prime ricostruzioni il calciatore ha perso il controllo della sua vettura nei pressi di Pordic il 30 dicembre e non è sopravvissuto a causa delle ferite riportate nell’impatto. Il calciatore stava rientrando dopo l’allenamento, uno dei compagni era al volante di un altro veicolo e ha visto l’incidente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).