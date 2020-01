Notizie del giorno – Caso alla Juventus, dichiarazioni shock di Paula Saulino, spari contro un ex calciatore

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Caso alla Juventus – Si è giocata un'altra giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni valide per il massimo torneo italiano soprattutto per le zone alte della classifica. Continua il bellissimo duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, entrambe le squadre hanno conquistato tre punti d'oro, i bianconeri con un netto 4-0 contro il Cagliari mentre i nerazzurri hanno sbancato Napoli con il punteggio di 1-3. Il grande protagonista della Juventus è stato Cristiano Ronaldo

Dichiarazioni di Paula Saulino – Nella serata di ieri si è conclusa la diciottesima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto e con la vittoria dell'Inter che ha sbancato il campo del Napoli, 1-3 il risultato finale. Continua la marcia della squadra di Antonio Conte che guida la classifica con la Juventus, stagione sempre più sorprendete per i nerazzurri che si candidano ad essere protagonisti fino al termine della stagione. Continua il momento difficile invece per il Napoli nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore ha collezionato una sola vittoria e due sconfitte e la squadra rischia di crollare in classifica. Tanto lavoro per l'attaccante Insigne che però non è stato lucido in fase realizzativa, clamoroso l'errore nel primo tempo. Si è scatenata la tifosa Paola Saulino che attraverso un video sexy

Paura per Kovacevic – Grande apprensione per le condizioni dell'ex attaccante di Lazio e Juventus Darko Kovacevic. Secondo alcuni importanti portali greci come to10.gr, alcune persone si sarebbero avvicinate alla sua abitazione ad Atene e gli avrebbero sparato ferendolo alle gambe. Un agguato in piena regola per il dirigente serbo. I malviventi

Scandalo a luci rosse – Uno scandalo hot scuote il mondo del calcio nelle ultime ore. L'allenatore del Malaga, Victor Sanchez del Amo, è stato sospeso dalle sue funzioni per un suo video dai contenuti sessuali diffuso attraverso i social network. "Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono ancora stati verificati, il Málaga CF sospende immediatamente l'allenatore Víctor Sánchez del Amo fino a quando non verrà svolta un'indagine completa. Renderemo note le informazioni una volta chiariti i fatti", si legge in una nota del club andaluso che milita in Segunda Division