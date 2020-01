Notizie del giorno – Scoppia un caso alla Juventus, calciatore divorato dagli squali, Carlo Zampa al veleno

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Caso alla Juventus – La Juventus si prepara per la partita di campionato contro la Roma, un match molto importante per la squadra di Maurizio Sarri che sta provando a dimenticare la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. La reazione contro il Cagliari è stata brillante, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, adesso però i bianconeri saranno chiamati da un match difficilissimo, i giallorossi infatti dovranno riscattare la sconfitta contro il Torino e rappresentano sempre un osso durissimo. Nel match contro i sardi è stato un grande protagonista l’attaccante Cristiano Ronaldo, il portoghese ha messo a segno una tripletta incredibile. Nelle ultime ore sul web si è parlato molto di CR7, nel dettaglio è andata in scena una cena con tutta la squadra, ma Cristiano Ronaldo non era presente. Assenti anche Chiellini e Buffon ma a risaltare è stata soprattutto l’assenza di Cristiano Ronaldo. “Caso alla Juventus (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Calciatore divorato dagli squali – Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore, una tragedia che ha sconvolto tutti. Un calciatore è stato divorato da tre squali, la tragedia è avvenuta in Australia, è stato rinvenuto al largo della spiaggia di Twilight, sulla costa meridionale del Paese, il cadevare di un calciatore, Eric Birighitti, 21 anni e giovane promessa. I soccorritori si erano messi alla ricerca di un altro uomo, il 57enne Gary Johnson che era stato attaccato dagli squali durante un’immersione (I DETTAGLI SHOCK)

Carlo Zampa al veleno – “Roma-Juventus? Per me è sempre uguale, una sorta di sfida del bene contro il male. E’ il vero derby in assoluto, non con la Lazio che non li considero, è questa la partita che sento di più”. L’ex speaker dei giallorossi, Carlo Zampa, all’Adnkronos lancia frecciate ai cugini biancocelesti parlando del big match di domenica sera tra i capitolini e i bianconeri di Sarri. A tal proposito, proprio Zampa sul suo profilo twitter ha postato un video del suo (I RETROSCENA)