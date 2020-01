Le notizie del giorno – Centrocampista accusato di stupro, ex calciatore ucciso in un blitz antidroga

Le notizie del giorno – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si è giocata una sfida interessante, quella tra Milan e Sampdoria, 0-0 il risultato finale che accontenta maggiornamente il club blucerchiato. Nel frattempo arriva una denuncia contro i tifosi rossoneri, si sarebbe verificato un episodio vergognoso. Secondo alcune testimonianze arrivate direttamente dai social alcuni sostenitori rossoneri presenti nel secondo anello verde di San Siro avrebbero intonato cori contro le vittime del ponte Morandi. Va specificato che al momento non risulta nulla alle forze dell’ordine ed anche a livello federele non è arrivata alcuna segnalazione. Ma la notizia in poche ore ha fatto il giro del web. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Altro caso di stupro nel mondo del calcio. A finire nel mirino è Stefan Ilsanker, 30enne centrocampista del Lipsia e della nazionale austriaca accusato di aver violentato una donna durante una festa privata a Salisburgo. E’ il “Salzburger Nachrichten” a darne notizia, spiegando come sia stata la stessa donna (26 anni) a sporgere denuncia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore. Nel dettaglio è arrivata la versione della polizia delle Filippine, le forze dell’ordine lo seguivano in relazione a sospette attività di spaccio. Dopo la vendita di una partita di cocaina, gli agenti avrebbero provato ad arrestarlo, Diego Bello Lafuente avrebbe aperto il fuoco e dopo l’inizio del conflitto è stato ucciso. Aveva giocato nel Deportivo La Coruña, nelle giovanili tra il 2001 e il 2003, senza però mai esordire in prima squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).