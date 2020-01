Notizie del giorno – Ciccio Graziani in lacrime, Boniek contro Agnelli, lutto nel mondo del calcio

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Ciccio Graziani in lacrime – Ciccio Graziani si è commosso in diretta tv, l’ex calciatore è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da me condotto da Caterina Balivo, dichiarazioni molto intense. Sono stati tanti gli argomenti trattati ma Graziani è scoppiato in lacrime quando si è parlato dell’ex compagno di Nazionale Gaetano Scirea, morto in un tragico incidente stradale. Graziani ha parlato di lui come un “leader silenzioso all’interno dello spogliatoio. Quando parlo di lui mi emoziono. Stavo dormendo, alle 4 mi svegliai e dissi a mia moglie di averlo sognato. Lo sentivo con noi, in camera con noi. Mia moglie mi disse di rimettermi a dormire. Io dopo un po’ le dissi che il sogno era talmente reale (IL VIDEO DELLA STRAZIANTE LETTERA)

Boniek contro Agnelli – Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, vivrà in modo particolare il match Juventus-Roma. Il doppio ex si è concesso ad una interessante intervista ai microfoni di TMW Radio in cui ha affrontato diversi argomenti e lanciato anche qualche frecciatina. Ecco di seguito le dichiarazioni.

Vuole chiarire la storia legata alla stella allo Juventus Stadium (prima assegnata e poi revocata, ndr)?

“Dovresti chiedere ad Andrea Agnelli, ha fatto tutto lui. Io non ho fatto nulla… mi è arrivato una maglia e una lettera a casa in cui si diceva questa cosa, tutto molto bello. Poi un mese dopo (L’INTERVISTA COMPLETA)

Lutto nel mondo del calcio – Si è spento Giorgio De Marchi, giocatore del Vicenza che ha vestito la maglia del Lanerossi per sette stagioni in Serie A dal 1957 al 1966, collezionando 219 presenze e 11 reti. Nato il 1º maggio 1934 (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)