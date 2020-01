Notizie del giorno – Lite al termine di Napoli-Lazio, insulti shock a Mihajlovic, le accuse a Masiello

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Lite Napoli-Lazio – Nella serata di ieri si è giocata una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Napoli e Lazio, impresa degli uomini di Gennaro Gattuso contro la squadra più in forma del momento. Decide una rete di Insigne dopo pochi minuti, è stata una partita incredibile con continui colpi di scena. La stagione del Napoli adesso può avere un senso, in campionato raggiungere la zona Champions League sembra utopia, in Europa difficile aspettarsi qualcosa d’importante, la Coppa Italia può essere dunque un obiettivo. Nel frattempo tensione al fischio finale tra due calciatori: Acerbi e Manolas. Alla fine della partita (IL RETROSCENA)

Insulti a Mihajlovic – Se prima, parlando di Czyborra, abbiamo messo in risalto i lati positivi dei social network, adesso – ahinoi – ci tocca condannarli fermamente. Il nostro riferimento è ovviamente all’argomento del giorno: Sinisa Mihajlovic, in un’intervista al ‘Resto del Carlino’, ha dichiarato di stimare Matteo Salvini; lo ha fatto in riferimento alle elezioni in Emilia Romagna. Purtroppo, come detto, in questo caso i social non si sono risparmiati. Il problema, però, arriva nel momento in cui sono i cosiddetti “odiatori” a prendere la palla al balzo. In questo caso, hanno “approfittato” della recente malattia che ha colpito l’allenatore del Bologna per scatenare la loro rabbia (I MESSAGGI CONTRO L’ALLENATORE)

Le accuse di Nicolini a Masiello – Derby di mercato tra Sampdoria e Genoa per Andrea Masiello. Il difensore dell’Atalanta è diventato la prima scelta dei blucerchiati dopo i problemi avuti per il ritorno in Liguria di Lorenzo Tonelli. Nelle ultime ore, però, da registrare un inserimento da parte dei “cugini” del Genoa. Il giocatore in passato è stato uno dei principali protagonisti dello scandalo calcioscommesse e subì anche una pesante squalifica. Proprio questo ha scatenato alcuni commenti nelle trasmissioni locali. In particolare, Enrico Nicolini, ex centrocampista di Sampdoria, Catanzaro, Ascoli, Napoli e Bologna soprannominato il “Netzer di Quezzi” e oggi opinionista nella trasmissione “Derby del Lunedì”, si è accanito nei confronti di Masiello con un pesante commento (LE PESANTI PAROLE)