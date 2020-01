Notizie del giorno – Lutti nel mondo del calcio, le intercettazioni di Bonucci, gli insulti a Verdi

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Lutti nel mondo del calcio – Terribile lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 71 anni Pietro Anastasi, ex attaccante di Juventus e Nazionale italiana. Dopo gli esordi nella Massiminiana e la ribalta nel Varese, legò la sua attività calcistica soprattutto alla Juventus, squadra nella quale militò per otto stagioni a cavallo degli anni 1960 e 1970 diventandone uno degli uomini-simbolo. Con i bianconeri vinse (I DETTAGLI)

Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Mario Bozzi, 66 anni, era un allenatore ma aveva giocato anche ad altissimi livelli con due maglie importanti come Empoli e Fiorentina, ottimi successi anche come allenatore. Viveva a Fibbiana, frazione del comune di Montelupo Fiorentino, nelle ultime ore è arrivato il messaggio di cordoglio proprio dell’Empoli: “Il presidente Fabrizio Corsi e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Bozzi, ex giocatore (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Le intercettazioni di Bonucci – Clamoroso retroscena su Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. Come riporta “Il Corriere della Sera”, nell’estate del 2018, a cavallo dell’indagine “Last Banner”, che portò all’arresto di 12 tifosi della Vecchia Signora, la Digos mise sotto controllo le utenze telefoniche dell’allora centrale del Milan. Si parlava già di un ritorno in bianconero dopo soltanto un anno e la Polizia temeva delle pressioni sul difensore. Da quelle intercettazioni emersero interessanti particolari sul clima che si respirava, ma nulla di penalmente perseguibile. In particolare ci sono un commento della Digos, uno di un noto capo ultras juventino, uno dello stesso Bonucci e un’intercettazione di un dirigente della Juventus (I COLLOQUI)

Insulti a Verdi – Alta tensione in casa Torino. Nel dettaglio nel mirino dei tifosi è finito l’attaccante Simone Verdi. Arrivato tra mille aspettative dal Napoli la stagione del calciatore è stata altalenate, buone prestazioni ed altre deludenti, l’ex Bologna non è riuscito ad essere determinante nonostante le qualità importanti. Per questo è finito un po’ nel mirino dei tifosi (IL BOTTA E RISPOSTA SOCIAL)