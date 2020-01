Notizie del giorno – Due squadre a rischio retrocessione, follia al Mantova, allarme alla Juventus

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Due squadre a rischio retrocessione – Clamoroso scandalo nel mondo del calcio, due squadre sono a rischio retrocessione e nel mirino è finito anche un terzo club. Nel dettaglio i club coinvolti sono Paok e Xanthi, l’accusa è quella di una multiproprietà. Il Comitato è sicuro di avere le prove della violazione e ha multato i due club con 300 mila euro di ammenda ma è stato anche chiesta la retrocessione dalla Superleague greca. Nelle prossime ore è attesa la decisione del Tribunale di Giustizia sportiva che difficilmente ribalta le richieste del Comitato. Il Paok è addirittura campione in carica ed adesso rischia la ‘Serie B’, nel mirino è finito anche un terzo club (L’ARTICOLO NEL DETTAGLIO)

Follia al Mantova – Clamorosa decisione del Mantova che nelle ultime ore ha deciso di cambiare guida tecnica nonostante il primo posto in classifica e la squadra ancora imbattuta in campionato. Il club ha infatti deciso di esonerare l’allenatore Luciano Brando dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa davanti al pubblico amico contro il Carpaneto, i punti di vantaggio del Mantova sul Fiorenzuola adesso sono appena tre. La comunicazione è arrivata direttamente in conferenza stampa (LA NOTIZIA COMPLETA)

Allarme alla Juventus – La Juventus è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la squadra di Maurizio Sarri non ha approfittato del passo falso contro l’Inter, i punti di distacco tra le due squadre adesso sono tre. Il club bianconero sta disputando una stagione molto importante ma ha dovuto fare i conti anche con qualche passo falso, non sono mancate le polemiche anche nei confronti dell’allenatore ex Napoli. Le ultime arrivano direttamente dal giornalista sportivo Tony Damascelli nel suo editoriale a ‘Radio Radio’. “Brutta, bruttissima Juve. Higuain era un fantasma e Dybala, come forse sta scritto nel contratto di Sarri, è stato tolto dal gioco a 20 minuti dalla fine. Sarri ha voluto smentirsi (LE PESANTI ACCUSE)