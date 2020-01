Notizie del giorno – Shock al Torino, furto negli spogliatoi di una squadra, Ilary Blasi fa impazzire il web

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Shock al Torino – Un clamoroso retroscena, che rischia di far parlare molto e potrebbe far alzare un polverone. A renderne nota è TuttoSport, attraverso le sue pagine odierne. L’argomento principale riguarda il Torino e il famosissimo caso Nkolou. Di mezzo c’è la Roma, desiderio di mercato del difensore e avversaria domani in campionato dei granata, e Cairo.

La ricostruzione

Il quotidiano torinese prima ricostruisce i fatti, che noi sintetizziamo molto brevemente: tutto inizia il 22 agosto con la sconfitta interna degli uomini di Mazzarri nel preliminare di Europa League contro i Wolves. Errori grossolani di Nkolou e accuse pesanti nei suoi confronti da parte di Cairo: “Nkolou ha detto al mister di non esserci con la testa. Non lo poteva fare prima? Deve chiedere scusa. Un colpo basso di Petrachi? Vi svelo una cosa: la Roma non potrebbe contattare i nostri giocatori, c’è un impegno con il club giallorosso. Per ogni nostro calciatore contattato devono pagare una penale di 900 mila euro”. Tre giorni dopo (LE ULTIME SCOPERTE)

Furto negli spogliatoi – Furto poco dopo le 12 ai danni di 13 calciatrici della squadra di Serie A femminile della As Roma Calcio, che si stavano allenando al campo sportivo di Largo Giulio Onesti, nella zona dell’Acquacetosa, a Roma. Ignoti si sono introdotti negli spogliatoi rubando (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Ilary Blasi da urlo – L’ex capitano della Roma Francesco Totti è alla ricerca di una nuova avventura dopo la rottura con il club giallorosso, si è parlato anche di un possibile ritorno in caso di arrivo di una nuova proprietà nella capitale. Nel frattempo ad infiammare il web è la bella moglie del Pupone Ilary Blasi, la coppia si sta godendo le vacanze in attesa dei prossimi impegni, il 2020 si preannuncia ricco di avvenimenti per la coppia. Lady Totti surriscalda il web con alcune foto che hanno scatenato (LA GALLERY CHE HA FATTO IMPAZZIRE I FANS)