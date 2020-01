Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio, Balotelli perde la testa e la denuncia del tifoso

Le notizie del giorno – A Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza, un 33enne sostenitore della squadra di calcio del Rionero è morto ed un altro uomo è rimasto ferito in un incidente stradale. Entrambi sono stati investiti da un’auto il cui conducente non si è fermato per prestare i soccorsi. Sull’accaduto procede la Polizia e sul posto, in località Scalo, sono intervenuti pure i Carabinieri e il 118. Il ferito è stato soccorso con eliambulanza e trasportato all’ospedale San Carlo del capoluogo. Si ipotizza uno scontro fra tifoserie avversarie, l’altra sarebbe quella del Melfi. Il tragico incidente è avvenuto all’uscita dalla stazione ferroviaria di Vaglio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Emozioni in Brescia-Cagliari. Pareggio spettacolare per 2-2 con doppiette di Torregrossa e Joao Pedro. A fare notizia è soprattutto l’espulsione di Mario Balotelli. Il calciatore è entrato in campo al minuto 74 e la sua partita è durata soli 7′. All’81° infatti arriva un fallo per gioco pericoloso su Oliva, centrocampista del Cagliari. L’arbitro Giua gli mostra il giallo e Balotelli impazzisce. Manda a quel paese il direttore di gara più volte e viene espulso. Non solo. Uscendo dal campo Balotelli ha insultato un po’ tutti e ha invitato il quarto uomo ad annotare tutto. Ora rischia la maxi-squalifica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“E’ una cosa vergognosa e ridicola che una bambina di sei mesi debba pagare per un posto che non occupa. Noi l’abbiamo portata” allo stadio ‘Franchi’ di Firenze “perche’ ci piacerebbe far nascere la passione anche a lei, ma in questo modo la passione ci passa anche a noi”. Arriva la denuncia da parte di una coppia di genitori attraverso il quotidiano ‘La Nazione’, in occasione di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, la loro figlia di sei mesi, ha dovuto pagare un biglietto di un euro. “Siamo super tifosi e appassionati della Fiorentina, abbonati in curva ‘Fiesole’ da sempre”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).