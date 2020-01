Le notizie del giorno – Ultime ore terribili: malore in campo, due morti in un tragico incidente

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, più precisamente in casa Fiorentina. Si è spento infatti Narciso Parigi, musicista, artista e tifoso che ha portato il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo con la sua voce grazie alla ‘Canzone Viola’. Sul sito ufficiale del club il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Parigi nato a Campi Bisenzio nel 1927. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dramma nel mondo del calcio italiano nelle ultime ore, nel dettaglio paura in campo per un malore che ha colpito un calciatore. Mirko Pellizzer, giocatore della Telemar San Paolo Ariston di 25 anni si è sentito male durante l’allenamento, il giovane è stato immediatamente traportato in ospedale di Vicenza, il San Bortolo e le sue condizioni sarebbero gravissime. Il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra lamentando un fortissimo mal di testa e poco dopo ha perso i sensi. Mirko è stato subito soccorso dai compagni e successivamente trasportato in ospedale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ennesimo incidente scuote il mondo del calcio. Due giocatori, infatti, sono rimaste vittime di uno scontro tra un’auto e un bus. I due, Thomas Adami e Matteo Calabria, viaggiavano sulla macchina scontratasi frontalmente contro il pesante mezzo dopo essere sbandata per cause ancora da accertare. Adami, portiere, aveva festeggiato il compleanno solo pochi giorni fa, Calabria, 19 anni, giocava da terzino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).