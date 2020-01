Notizie del giorno – L’arbitro di Inter-Cagliari nella bufera, Atalanta attaccata, alta tensione Napoli-Juve

L’ARBITRO DI INTER-CAGLIARI NELLA BUFERA – Non è andata giù ai tifosi nerazzurri la direzione di gara del signor Manganiello in Inter-Cagliari. Dopo le proteste in campo, con annessa espulsione di Lautaro Martinez, Antonio Conte ha evitato i microfoni a fine partita. Sui social è scoppiata una bufera per l’arbitraggio, un fantomatico post di un ipotetico figlio di Manganiello (poi rivelatosi un fake), uno sputo di Ranocchia verso il quarto uomo, la gestione del recupero e chi più ne ha più ne metta. (LA FOTOGALLERY CON TUTTI I MESSAGGI)

GASPERINI NEL MIRINO – Tensione altissima in Torino dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta. Tifosi granata in rivolta. Come al solito non sono mancati i tanti messaggi sui social, con commenti dai due volti. E' stato contestato all'Atalanta di aver infierito un po' troppo contro la squadra di Mazzarri, c'è chi invece difende gli orobici e chi scrive di 'sospetti' in relazione alla sconfitta bergamasca contro la Spal della settimana scorsa.

ALTA TENSIONE NAPOLI-JUVE – Non sono mancati i momenti di tensione prima di Napoli-Juve. Come ormai capita da diversi anni, grande ressa intorno all'hotel dove alloggiano i bianconeri, tanti insulti e cori: "M…e", "Munnezza", "Latrine". Problemi per il pullman della Vecchia Signora, come riporta Calciomercato.com è andato a sbattere sul marciapiede e sulle transenne durante la manovra nel parcheggio dell'hotel, rischiando di colpire qualche tifoso.