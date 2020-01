Notizie del giorno – Giornalista italiana nel festino City, rivelazione Moggi, viso Messi nelle parti intime

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

GIORNALISTA ITALIANA NEL FESTINO CITY – Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio scandalo che riguarda il mondo del calcio, in particolar modo sono stati coinvolti alcuni calciatori del Manchester City. L’episodio risale a subito dopo la partita vinta dai Citizens sul campo dell’Aston Villa, 1-6 il risultato finale. La notizia era già nota da alcune ore ma adesso il ‘The Sun’ ha svelato tutto nei minimi dettagli: sarebbe andato in scena un festino privato in un luogo segreto in compagnia di 22 modelle ed influencer atterrate dall’Italia. Arrivate al ”The Mere”, le ragazze si sono inizialmente riposate, poi sono state caricate su un pullman insieme ad alcuni calciatori e successivamente è andato in scena il festino in compagnia dei calciatori del Manchester City. La squadra avrebbe avuto il permesso dal tecnico Guardiola ma non è chiaro se l’allenatore fosse a conoscenza della presenza delle donne. Il Tabloid britannico svela anche i nomi delle ragazze coinvolte: si tratta di Amira Paula che nella giornata di domenica ha pubblicato una Storia su Instagram in bikini, Marta Tejada filmata su Instagram mentre apre una bottiglia di champagne e in un’altra indossa un bikini rosso mentre si trova nella sua stanza d’albergo, Isa Rivera che ha pubblicato un video a cena. Il The Sun fa anche il nome della giornalista di Sportiitalia Chiara Giuffrida, oltre a Chiara Battola che ha pubblicato una storia su Instagram intitolata “Manchester” mentre si rilassa in piscina.

RIVELAZIONE MOGGI – "La Lazio di Inzaghi fa 10 vittorie di fila battendo il Napoli che forse non meritava di perdere e Immobile fa 20 con la rete della vittoria. Chissà cosa avrà pensato De Laurentiis che preferì acquistare Pavoletti a 18 milioni piuttosto che prendere Ciro a 8 milioni". Questa è la rivelazione fatta da Luciano Moggi ai microfoni di RadioSei.

VISO MESSI NELLE PARTI INTIME – Una vera e propria passione quella di Susy Cortez per l'asso del Barcellona Lionel Messi. L'ex signorina Bum Bum e modella brasiliana possiede diversi tatuaggi del fuoriclasse argentino. Ne ha anche uno sul lato B con il nome di Messi. L'ultimo omaggio è frutto di una promessa fatta in uno show televisivo. "Dato che avevo anche il tatuaggio dello stemma del Barcellona sul mio sedere, stavo pensando di farmene un altro per onorare il miglior giocatore della storia. L'ho detto per la prima volta in un'intervista televisiva durante il mio viaggio in Messico, quando ho vinto Miss Butt World. Era una promessa e l'ho mantenuta", ha dichiarato la 29enne. Il viso di Messi compare vicino all'inguine. Già in passato c'era stata una polemica con la famiglia Messi, in particolare con la moglie dell'argentino, Antonello Roccuzzo. Susy Cortez ha taggato Messi in diverse immagini provocatorie costringendo il fuoriclasse blaugrana a bloccarla. Ora la modella rilancia e spera che Messi la sblocchi sui social.