Notizie del giorno – Un importante club rischia di sparire, dirigenza Milan furiosa, il retroscena di Falcao

IL DALIAN RISCHIA DI SPARIRE – Incredibile notizia che arriva dalla Cina. Il Dalian Yifang, squadra del massimo campionato, rischia di sparire dal professionismo. Il motivo è presto detto. Il colosso economico “Wanda”, lo stesso che ha investito nella costruzione del nuovo stadio dell’Atletico Madrid, ha annunciato di voler uscire dal club. Il “Wanda” ha investito tanto nella crescita del Dalian, permettendo ai cinesi di portare in Asia giocatori come Gaitan, Carrasco, Hamsik e Rondon. Tutti loro rischiano ora di trovarsi senza ingaggio e liberarsi. Il colosso ha inoltre annunciato, con un comunicato, che potrebbe continuare a far parte del progetto Dalian ma in maniera diversa. L’idea è quella di ripartire dalla quarta serie cinese con calciatori locali da valorizzare. I big si troverebbero così senza squadra, così come il tecnico Rafa Benitez. Inoltre, tramonta anche l’ipotesi del passaggio di Callejon al Dalian, dato quasi per certo fino a qualche settimana fa. Per Hamsik e compagni si aprono di nuovo le porte dell’Europa. (L’ARTICOLO COMPLETO)

DURO CONFRONTO MALDINI-SQUADRA – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha incontrato la squadra dentro gli spogliatoi del centro sportivo di Carnago. Un durissimo confronto con i calciatori per uno che conosce l’ambiente rossonero e le aspettative dei tifosi. Un discorso motivazionale in cui Maldini ha spiegato ai calciatori gli obiettivi da perseguire nella seconda parte di stagione. Il 5-0 subìto a Bergamo contro l’Atalanta non è andato giù alla dirigenza. Uno stop inaspettato, per certi versi, dopo un buon periodo di forma coinciso con discreti risultati che sembravano aver rilanciato il Milan. Maldini ha tracciato la strada ed è stato chiaro: “Chi non se la sente me lo dica subito”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL RETROSCENA DI FALCAO – “Stavo per firmare un contratto di due anni come allenatore della Roma, ma in quel periodo lui (Dino Viola, ndr) si ammalò e morì e non se ne fece più nulla”. E’ il retroscena inedito svelato da Paulo Roberto Falcao, ex calciatore brasiliano Campione d’Italia con la Roma nella stagione 82-83 e che nel 1991 si trovò ad un passo da tornare nella Capitale, per allenare i giallorossi. (L’ARTICOLO COMPLETO)