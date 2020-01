Notizie del giorno – Indagine sulla Juve, bufera Fiorentina-Gasperini, Wanda Nara tatuaggio ‘hot’

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Indagine sulla Juve – Il bilancio è in rosso e quindi la Juventus rischia delle sanzioni per il Fair Play finanziario. Questo è quanto emerge dall’indagine affidata da RMC Sport all’autorevole KPMG, società di consulenza finanziaria, sui conti delle 8 squadre che hanno vinto nei maggiori campionati europei. In casa Juventus sono aumentati i costi del personale che hanno raggiunto 327,8 milioni e causato una perdita a bilancio. I ricavi operativi sono cresciuti, mentre non hanno migliorato di molto la situazione gli introiti derivanti dai diritti tv. La soglia di sostenibilità imposta dal Fair Play Finanziario dell’Uefa impone una percentuale inferiore al 70%. La Juve è leggermente oltre il tetto massimo previsto, al 71%. La situazione finanziaria della Juventus può essere considerata preoccupante ma giudicata all’interno del club ‘sotto controllo’. (L’ARTICOLO COMPLETO)

Bufera Fiorentina-Gasperini – Una partita destinata a portarsi dietro strascichi pesanti quella tra Fiorentina e Atalanta in Coppa Italia. Alla fine sono stati i padroni di casa ad esultare grazie al 2-1 che ha permesso loro di passare il turno. Polemiche attorno ai cori dei tifosi viola nei confronti dell’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini. Il tecnico è stato oggetto delle bordate dei supporters della Fiorentina per tutta la gara e si è sfogato nel post-partita con toni altrettanto accesi e condannabili. Nelle concitate ore successive sono arrivate anche le dichiarazioni dei presidenti delle due squadre: Commisso e Percassi. Il web si è accanito su Gasperini, accusato di non essere uno stinco di santo. Altri utenti se la sono presa con i tifosi della Fiorentina, non nuovi ad episodi del genere. Commenti forti sui social, da condannare fermamente. Perché da qualunque parte stia la ragione i toni sono stati esagerati da ambo i lati. Avremmo preferito commentare una bella partita di calcio e invece, ancora una volta, ci ritroviamo a dover parlare di altro. Abbiamo comunque raccolto alcune reazione sui social.

Wanda Nara tatuaggio ‘hot’ – Wanda Nara è sempre molto chiacchierata, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi è una procuratrice di calcio ma è anche e soprattutto legata al mondo del spettacolo. Attualmente la Wags è impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip. Spesso attiva sui social, pubblica con frequenza foto ad alto tasso erotico che fanno impazzire i fan e aumentano giorno dopo giorno i follower che seguono la moglie dell’attaccante del Psg. L’ultimo scatto è veramente bollente: Wanda Nara ha mostrato il tatuaggio ‘alla Belen’, ma questa volta non è raffigurata una farfallina bensì una rondinella vicino alle parti intime. La foto ha raccolto in pochissimo tempo tantissimi like e commenti. (LA FOTOGALLERY)