Notizie del giorno – Terremoto Juve con Ronaldo e Sarri nel mirino, il disimpegno di un portiere pazzo

TERREMOTO JUVENTUS – Dalla Spagna arrivano bombe clamorose riguardanti un autentico terremoto già dalla prossima stagione. Si inizia a parlare della panchina: Sarri sta facendo bene ma è ancora sotto osservazione. Il sogno per la prossima stagione è Pep Guardiola, l’esperienza al Manchester City sembra essere giunta ai titoli di coda e la Juventus pensa al grande colpo per la panchina, tra l’altro nel recente passato aveva avviato i contatti prima di virare su Sarri. Dalla Spagna si parla anche di un addio di Cristiano Ronaldo con la Juventus che vorrebbe effettuare un altro importante investimento ma questa per volta per il futuro. Il nome è ovviamente quello di Mbappé, il francese non ha bisogno di presentazioni ed i bianconeri sarebbero disposti a qualsiasi tipo di sacrificio per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Anche perdere Cristiano Ronaldo… (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL DISIMPEGNO DEL PORTIERE PAZZO – Spesso vediamo gol spettacolari o giocate fantasiose degli attaccanti. Stavolta a prendersi la scena è un portiere. E non con un salvataggio, bensì con un disimpegno palla al piede tutto da ammirare. Il protagonista, divenuto idolo del web, è Cristian Parra, estremo difensore dell’Ourense, squadra spagnola di Tercera Division. Nello scontro diretto contro il Compostela (primo, Ourense seconda) terminato 2-2 il portiere si è inventato una giocata che ha fatto venire i brividi ai propri tifosi ma lo ha eletto a beniamino dei social.

L’AUTOBUS SI FERMA, SQUADRA FEMMINILE LO FA RIPARTIRE A SPINTA – Singolare episodio che si è verificato nel calcio femminile. “Le ragazze rosanero spingono e riescono anche a fare ripartire un pullman con 54 posti! Non possiamo perdere”, è questo il messaggio che è stato pubblicato dalla Ludos Palermo, il pullman della squadra rosanero è rimasto bloccato a causa di un guasto sull’autostrada A14 (la “Adriatica”), con le ragazze “costrette” a spingere il bus in direzione Abruzzo per la sfida contro il Real Bellante, squadra di Teramo. Successivamente la Ludos ha cancellato quel post, “sostituendolo” con un altro per spegnere ogni tipo di preoccupazione: “Siamo quasi in hotel, tutto sta avvenendo in perfetto orario”.