Coppa Italia – Un Napoli-Lazio di fantozziana memoria finisce 1-0, legni e gol annullati: le pagelle

Napoli-Lazio – E’ il Napoli la prima semifinalista della Coppa Italia. Al San Paolo un’ottima Lazio si arrende alla sfortuna. Partita incredibile che richiama la fantomatica gara dell’Italia contro l’Inghilterra ne “Il secondo tragico Fantozzi”, con pali e traverse colpiti a ripetizione. Pronti via è Insigne ad inventarsi il gol del vantaggio: dribbling su un Luiz Felipe tutt’altro che impeccabile e destro piazzato in buca d’angolo. La Lazio reagisce subito con Caicedo che conquista un calcio di rigore per il fallo si Hysaj. Dal dischetto va Immobile che però scivola e calcia alto. Incredibile errore, nettamente dettato dalle pessime condizioni del terreno di gioco. Al minuto 19 il Napoli resta in 10 per il doppio giallo a Hysaj. Clamorosa ingenuità del terzino albanese. Ingenuità che ripete poco dopo Lucas Leiva. Il brasiliano viene ammonito per un fallo inesistente, poi però ha la cattiva idea di mandare a quel paese l’arbitro che ristabilisce la parità numerica. Nella ripresa succede di tutto. Gol annullato a Immobile, poi palo di Milik. All’84° Immobile colpisce la traversa, serata no per l’attaccante. Mario Rui risponde con un destro a giro che si stampa sul palo. La Lazio non molla, destro di Lazzari deviato e…palo. Ancora una volta. Ma ciò che accade dopo è incredibile. Perché Acerbi raccoglie la palla e segna di sinistro, bandierina alta, è fuorigioco. Il VAR conferma. Nel recupero non succede più nulla.

Napoli-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

NAPOLI: Ospina 6; Hysaj 3, Manolas 7.5, Di Lorenzo 6, Mario Rui 6; Lobotka 6 (22′ Luperto 6), Demme 6.5, Zielinski 6; Callejon 6 (67′ Elmas 6), Milik 6, Insigne 7.5 (77′ Ruiz 6). All.: Gattuso 7.

LAZIO: Strakosha 5; Luiz Felipe 4, Acerbi 5, Radu 5 (70′ Patric 5.5); Lazzari 6, Parolo 5.5, Lucas Leiva 3, Milinkovic 5, Lulic 5 (76′ Jony 5.5); Caicedo 5.5 (55′ Correa 6), Immobile 6.5. All.: Inzaghi 6.