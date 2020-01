La parabola discendente di Paim, da erede di Cristiano Ronaldo al rischio galera: storia di un talento sprecato

Se è Cristiano Ronaldo in persona a scomodarsi per dire che sei più forte di lui c’è un motivo. Ma evidentemente Fabio Paim non ha unito al talento la testa. Un enfant prodige, un predestinato. Già nel giro della Nazionale portoghese nel 2004, Paim ha sprecato tutto ritrovandosi a calcare i campionati di sesta divisione o a giocare a Malta, in Qatar e in Angola. A 16 anni guadagna già tanto e sperpera il denaro per comprare auto di lusso che nemmeno può guidare. Lo nota Jorge Mendes che diventa suo procuratore.

Finisce persino in Lituania. Aveva talento da buttare e l’ha buttato. Ma non finisce qui. Ha partecipato anche ad un reality televisivo ed è stato espulso. Anche lì comportamenti poco leciti ed eleganti. Alla soglia dei 32 anni Paim è finito anche in grossi guai. Ora rischia la galera per narcotraffico. Le accuse sono pesantissime. Sulla sua carriera ci ha messo una pietra sopra, sulla vita forse anche. E dire che era stato sponsorizzato da Cristiano Ronaldo…