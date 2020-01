Panchina Torino, fiducia a Mazzarri ma con cautela: e spunta un nome nostalgico in caso di esonero

PANCHINA TORINO – Crisi Torino. Stagione sempre più altalenante per il club granata, partita con ambizioni d’Europa la squadra non è riuscita a dare continuità di risultati e le ultime prestazioni negative non hanno fatto altro che aumentare il malumore della piazza. Nel dettaglio dopo il ko in trasferta contro il Sassuolo è arrivata l’umiliazione contro l’Atalanta, 0-7 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro con i tifosi che hanno lasciato lo stadio con largo anticipo ed iniziato una contestazione ben più pesante rispetto alle ultime partite.

Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Walter Mazzarri, il rapporto con i tifosi non è mai stato ottimo ma dopo gli ultimi risultati si è letteralmente rovinato. Il tecnico si giocherà la conferma nelle prossime due partite, la gara di oggi di Coppa Italia contro il Milan e quella di domenica alle 18 contro il Lecce. In caso di ribaltone tre soluzioni, i primi nomi sono quelli di Ballardini e De Biasi e poi c’è una soluzione nostalgica che porta a Sven-Goran Eriksson.