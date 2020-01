Panchina Torino, il retroscena: “La società ha contattato Eriksson dopo la sconfitta in Coppa Italia”

Panchina Torino – Situazione tutt’altro che tranquilla in casa Torino. Una stagione partita male, con l’eliminazione dai preliminari di Europa League e la susseguente contestazione dei tifosi granata (che ancora perdura) contro la società e il tecnico Walter Mazzarri. A peggiorare infatti le cose ci ha pensato lo 0-7 subito contro l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia nella sfida di ieri sera contro il Milan.

Proprio in merito alla panchina della compagine piemontese, potrebbero esserci novità specie qualora i risultati non dovessero ancora sorridere a Sirigu e compagni. Uno dei nomi che circola in questi giorni è quello di Sven Goran Eriksson, allenatore svedese che in Italia si ricorda soprattutto per lo scudetto vinto con la Lazio nel 2000.

A tal proposito emerge un retroscena, sollevato da Alessio Sundas, manager di Eriksson. “La dirigenza del Torino FC sta valutando la possibilità di prendere lo svedese per concludere la stagione in corso”. Sarebbe questo il risultato di un presunto contatto tra la società e il tecnico subito dopo la sconfitta di ieri sera.