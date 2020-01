Partita di calcio finisce in tragedia: dirigente si sente male durante la gara e muore poco dopo [NOME]

Una partita di calcio finita in tragedia. Anzi neanche finita, perché è stata sospesa. Motivo? Un dirigente si è sentito male durante la gara tra il Lascari e il Lercara allo stadio Santa Barbara di Cefalù (Palermo): accasciatosi sul sedile, è stato soccorso prima dal medico della società e poi dai sanitari del 118, ma non si è più ripreso. Morto poco dopo e, come detto, partita sospesa. Si tratta di Ettore Lombardo, dirigente di 48 anni di una squadra siciliana del campionato di Promozione (Lascari).