Pescara, che burloni! ‘Sfottono’ Napoli e Juventus [FOTO E DETTAGLI]

I social network, si sa, regalano sempre tanti spunti interessanti su ogni tipo di argomento. Col calcio in maniera particolare, dal momento che offre anche a giocatori e società la possibilità di “prendersi meno sul serio”. Il Pescara è una di queste. Sfrutta a modo suo lo strumento comunicativo facendo leva spesso sull’ironia legata ad argomenti quotidiani.

Il profilo Twitter, molte volte, regala delle autentiche “perle”. L’ultima è relativa ad una foto postata un’oretta fa. Si vede la foto di un dottore che visita un delfino (simbolo degli adriatici) e la scritta: “Il Delfino comunica di essersi recato dal dottore per il vaccino antinfluenzale. Non si sa mai”. Una sorta di ‘sfottò’ (benevolo, specifichiamo, ‘da social’) nei confronti di Napoli e Juventus. Motivo? Per chi non lo sapesse, i profili ufficiali Twitter di azzurri e bianconeri negli ultimi giorni hanno comunicato tramite dei tweet le rispettive assenze di Luperto e Cristiano Ronaldo per le partite di Coppa Italia. Il primo per influenza, il secondo per sinusite. Messaggi, questi, che sempre il web ha interpretato in maniera ironica. Ovviamente, sotto questi due post, non poteva mancare l’intervento del Pescara, che ha ben deciso quest’oggi di intervenire sulla questione a modo suo. Di seguito la FOTO.