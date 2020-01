Esplode il caso Pogba, i tifosi del Manchester United furiosi con il francese: motivi e retroscena di mercato

Clima sempre più teso fra Paul Pogba e il Manchester United. Dopo la partita contro il Burnley, il centrocampista francese salterà anche l’atteso big match di questa sera contro l’Arsenal a causa di una condizione fisica non ottimale. Una situazione che – secondo il Daily Mail – sta iniziando ad ‘irritare’ i piani alti dei Red Devils, che vedono soltanto una manovra del suo agente Mino Raiola per forzare la cessione del giocatore francese obiettivo da tempo di Real Madrid e Juventus. Pogba aveva saltato la partita di sabato contro il Burnley dopo aver detto al manager Ole Gunnar Solskjaer che aveva bisogno di più tempo per riprendersi dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori tre mesi.

Tuttavia, sabato Pogba ha preso un volo per la Francia per vedere i suoi fratelli Mathias e Florentin giocare in una partita di beneficenza, sollevando ulteriori domande sul suo impegno per la squadra. In particolare, la dirigenza del Manchester non ha gradito le immagini postate sui social network di un Pogba che balla al matrimonio del fratello Florentin a Parigi o quelle dello stesso giocatore che addirittura gioca a basket con la star dell’NBA Jimmy Butler a Miami quando doveva riprendersi dall’intervento alla caviglia. Insomma, una situazione che rischia di esplodere da un momento all’altro.