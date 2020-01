La polemica che fa discutere: “Quand’ero piccolo, lo chignon l’avevano le femmine e non i calciatori” [FOTO]

Un tweet polemico, senza un chiaro riferimento. Il giornalista di Repubblica, Maurizio Crosetti, nel pomeriggio di ieri ha postato una frase abbastanza forte, provocatoria.

“Quand’ero piccolo, lo chignon l’avevano le femmine e non i calciatori”, si legge. Parlava di Cristiano Ronaldo, che ha annientato il Cagliari con una tripletta, la sua prima in Serie A? Oppure di Ibrahimovic, che entrando dalla panchina contro la Samp ha provato a fare il possibile per portare in vantaggio i suoi, ma senza riuscirci? Tutto da capire, ma rimane il fatto che – era scontato – la frase ha scatenato il web e gli utenti. Eccola di seguito.