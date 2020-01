“Non garantito comportamento adeguato e corretto”, procedimento disciplinare verso noto club [NOME e DETTAGLI]

Con la FA non si scherza. La Football Associaton, la federazione calcistica inglese, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Manchester United. Motivo? I suoi calciatori, durante la sconfitta di domenica scorsa contro il Liverpool, non sono riusciti a garantire “un comportamento adeguato e corretto”.

I reds di Klopp si sono imposti per 2-0 e i giocatori del Manchester United hanno protestato in maniera veemente nei confronti dell’arbitro Craig Pawson, che aveva concesso a Firmino un gol contestato per il fallo, poi rilevato tramite Var, di Virgil Van Dijk ai danni di David De Gea. Proprio il portiere è stato ammonito per proteste.