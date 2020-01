Psg su Joao Pedro, la reazione del calciatore è esilarante: “vi svelo cosa ho pensato”

Joao Pedro sta vivendo la sua miglior stagione con il Cagliari: 13 goal in 20 partite. Numeri che non sono passati inosservati anche in Europa. Sono di ieri le voci di un interessamento del Psg per il brasiliano. Il numero 10 rossoblù a ‘Radiolina’ ha rivelato il suo stupore: “Quando ho letto del PSG interessato a me ho pensato: ‘Questi sono pazzi’…”.

Numeri addirittura migliori di quelli di Neymar e Firmino. Joao Pedro sogna anche una chance con la Nazionale brasiliana: “Non mi sarei mai aspettato di fare meglio di Neymar o Firmino. Cerco di non pensare alla Nazionale, faccio fatica a immaginarmi lì. Andarci con il Cagliari sarebbe pazzesco”.