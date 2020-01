Il PSG sonda tanti attaccanti sul mercato, ma ne spunta uno veramente a sorpresa [NOME e DETTAGLI]

Il Paris Saint Germain, da quando si è insediata la ricca proprietà qatariota, ha fatto la voce grossa sul mercato senza badare a spese. Dal portiere all’attaccante, tante stelle del calcio mondiale sono passate dalla corte transalpina. Tra questi, l’acquisto al momento più costoso della storia del mondo pallonaro: Neymar, proveniente dal Barcellona per 222 milioni di euro.

Non solo nomi altisonanti, però, quantomeno non sempre. La compagine francese, che vedrà presto partire Edinson Cavani, è infatti alla ricerca del sostituto. Si sonda l’Italia, con tanti centravanti che militano in Serie A finiti nel taccuino. A darne notizia è il quotidiano l’Equipe, che fa i nomi di Mertens, Piatek, Higuain e Llorente. Ma non solo. Tra questi ne spunta uno un po’ a sorpresa. Chi? Joao Pedro, l’attaccante rivelazione del Cagliari che quest’anno sta andando a segno con una certa facilità, come dimostra la doppietta messa a segno domenica a Brescia.