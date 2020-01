Real Madrid, vittoria antisportiva: ma la reazione di Simeone è sorprendente [DETTAGLI]

Nella serata di ieri il Real Madrid si è aggiudicato la Supercoppa di Spagna battendo in finale l’Atletico nel derby della capitale. Successo ai rigori (4-1) per gli uomini di Zidane dopo lo 0-0 al termine dei supplementari. Come spesso accade, però, è stato un episodio ad indirizzare la gara, un episodio un po’ insolito per come arrivato. Al 114′, infatti, Morata è lanciato a rete e pronto a concludere, ma il centrocampista del Real Federico Valverde lo abbatte da dietro con un intervento killer. Oltre all’espulsione, il calciatore dei blancos ha rischiato davvero di far male all’ex Juve, non per niente si è scatenato un bel parapiglia dopo il fallo.

Conclusione? Il Real ha giocato i restanti minuti di gara in inferiorità numerica, sapendo però soffrire e arrivando ai rigori, dove se l’è potuta giocare alla pari ed ha anche vinto. Sostanzialmente, in fin dei conti, la “scelta” di Valverde, seppur molto antisportiva, si è rivelata efficace ed anche un po’ logica. Si è “immolato” per la sua squadra, lasciandola in 10, ma con cognizione. Non per niente è stato, insolitamente, definito migliore in campo.

Ma, in maniera ancora più assurda, sono le reazioni al triplice fischio a sorprendere.“Non avrei dovuto fare un intervento così ruvido – ha detto Valverde a ‘El Chiringuito’ – Mi sono scusato con Morata. È l’unica cosa che potevo fare. I giocatori del Real Madrid mi hanno elogiato quando ho lasciato il campo e anche tutto lo staff tecnico mi ha sostenuto. Persino Simeone si è avvicinato, anche se non era obbligato”. Infatti, è proprio l’atteggiamento del Cholo ad essere controcorrente: “È stato il momento più importante della partita – ha affermato in conferenza stampa – E gli ho detto che al posto suo chiunque avrebbe fatto la stessa cosa. Credo che dargli il premio di uomo partita ha tutto il senso possibile, perché effettivamente Valverde ha vinto il match con quell’azione. Ha fatto quello che doveva fare”.