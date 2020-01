Rigore Inter-Atalanta, è bufera attorno ad Enrico Letta: “il solito servilismo” [FOTO]

Non accennano a placarsi le polemiche dopo Inter-Atalanta. Nel mirino è finito il rigore non fischiato dall’arbitro Rocchi alla squadra di Gasperini per un fallo di Lautaro Martinez su Toloi. Tanti i tweet polemici di tifosi delle due squadre e neutrali. Anche l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, ha voluto esprimere il suo pensiero. Noto tifoso milanista se l’è presa con i “cugini” e con il sistema in generale. In basso la FOTO.