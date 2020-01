Un rimedio ‘estremo’ per combattere il suo male, Gascoigne rivela: “Ecco cosa mi hanno cucito nello stomaco”

Una vita al limite e piena di vizi. Il classico talento che ha preferito rimanere incompiuto, anziché diventare ‘grande’, per via di un modo di vivere ‘sregolato’, folle, trasgressivo. Paul ‘Gazza’ Gascoigne, comunque, è stato capace di mettere d’accordo tanti perché in campo sapeva “parlare”.

Ma il suo vizio più grande, fuori dal rettangolo verde, è sempre stato l’alcolismo. L’ex Lazio sta provando a combatterlo, forse ha trovato la soluzione. Il suo rimedio però, oltre che molto costoso, è ‘estremo’, come la sua vita. Diciamo particolare, strano, ma magari efficace. E’ lui stesso a confessarlo in un’intervista al Daily Mirror. “Sono stato in Australia e ho speso 20 mila euro, viaggio incluso, per un’operazione che mi fa smettere di bere. Ti cuciono del pellet nello stomaco che ti fa sentire male se bevi troppo. Significa che se vuoi farti una birra o un bicchiere di vino puoi farlo, ma non puoi esagerare”.