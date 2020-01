Rio Ferdinand, che stoccata! “Questo Manchester è imbarazzante ed indifendibile”

“È imbarazzante essere qui e vedere questo United. È indifendibile. I tifosi se ne andavano via dopo 85 minuti, le persone ai vertici devono vedere questo e fare dei cambiamenti, attuare un piano”. A parlare così, ai microfoni di ‘BT Sport’, è l’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand, che attacca i Red Devils dopo il ko per 2-0 in casa con il Burnley. “I bambini nelle scuole in giro per il paese non indosseranno più le magliette del Manchester United, non vorranno venire qui per vedere questo”.