Risultati Premier League – Vincono Tottenham e Leicester, Manchester Utd ko in casa: la classifica

Risultati Premier League – Vittorie per Leicester e Tottenham, ko casalingo per il Manchester United nei match validi per la 24esima giornata di Premier League. Il Leicester torna alla vittoria dopo due sconfitte e batte largamente il West Ham. Finisce 4-1 per la squadra di Rodgers. Vince anche il Tottenham di Jose’ Mourinho: 2-1 sul Norwich ed Eriksen in campo nell’ultima mezz’ora. Terzo ko nelle ultime quattro gare per il Manchester di Solskjaer che cede in casa al Burnley 2-0. Chiude la giornata domani il Liverpool che comanda la classifica e che è atteso in casa del Wolverhampton.

RISULTATI 24^ GIORNATA

MARTEDI’

Bournemouth – Brighton 3-1

Aston Villa – Watford 2-1

Everton – Newcastle 2-2

Sheffield Utd – Manchester City 0-1

Crystal Palace – Southampton 0-2

Chelsea – Arsenal 2-2

MERCOLEDI’

Leicester – West Ham 4-1

Tottenham – Norwich City 2-1

Manchester Utd – Burnley 0-2

GIOVEDI’

Wolverhampton – Liverpool ore 21

CLASSIFICA: Liverpool 64 punti; Manchester City 51; Leicester 48; Chelsea 40; Manchester Utd, Tottenham, Wolverhampton 34; Sheffield Utd 33; Southampton 31; Everton, Newcastle, Crystal Palace, Arsenal, Burnley 30; Aston Villa, Brighton 25; Watford, West Ham, Bournemouth 23; Norwich 17. West Ham e Liverpool una gara in meno.