Premier League in campo a capodanno: il Chelsea non sfonda, colpaccio Aston Villa – Risultati e classifica

Premier League in campo in questo primo giorno del 2020. Chelsea raggiunto nel finale sul campo del Brighton: 1-1. Blues avanti al 10′ quando, sugli sviluppi di un angolo dalla destra, una conclusione di Abraham viene respinta da un difensore ma sul pallone si avventa Azpilicueta che da due passi insacca. I padroni di casa però ci credono e, dopo aver sfiorato il pareggio in un paio d’occasioni, lo trovano al minuto 84 con una rovesciata da cineteca di Alireza Jahanbakhsh, 26enne attaccante iraniano. Il Chelsea è in sofferenza e qualche minuto dopo serve una prodezza di Kepa per negare a Maupay, bravo a girarsi in area all’altezza del dischetto, il gol vittoria.

Boccata d’ossigeno per l’Aston Villa, che passa per 2-1 al Turf Moor di Burnley. Wesley la sblocca al 27′, poi prima dell’intervallo è Grealish, con un violento destro sotto l’incrocio dei pali, a siglare il raddoppio. A dieci minuti dalla fine Wood accorcia di testa per i suoi ma non basta a evitare la sconfitta.

RISULTATI

Brighton – Chelsea 1-1

Burnley – Aston Villa 1-2

Newcastle – Leicester ore 16

Southampton – Tottenham ore 16

Watford – Wolverhampton ore 16

Manchester City – Everton ore 18.30

Norwich City – Crystal Palace ore 18.30

West Ham – Bournemouth ore 18.30

Arsenal – Manchester Utd ore 21

GIOVEDI’

Liverpool – Sheffield Utd ore 21

CLASSIFICA: Liverpool 55 punti; Leicester 42; Manchester City 41; Chelsea 36; Manchester Utd 31; Tottenham, Wolverhampton 30; Sheffield Utd 29; Crystal Palace 27; Everton, Newcastle 25; Arsenal, Burnley, Brighton 24; Southampton 22; Aston Villa 21; Bournemouth 20; West Ham 19; Watford 16; Norwich 13. West Ham e Liverpool una gara in meno.