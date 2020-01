Risultati Premier League, l’Arsenal esce dalla crisi: il Manchester United manca la prova di maturità

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Si è concluso l’ultimo match di oggi valido per la giornata di Premier League, turno veramente emozionante. Successo per l’Arsenal che ha avuto la meglio del Manchester United, i Gunners escono dalla crisi. La squadra di Arteta, che non vinceva dal 9 dicembre scorso ha vinto 2-0, si interrompe invece dopo due vittorie consecutive la mini striscia della squadra di Solskjaer. La gara si è decisa nella prima frazione: squadra londinese in vantaggio gia’ dopo 8′ con Nicolas Pepe, mentre il raddoppio arriva al 42′ grazie all’ex Genoa e Milan Sokratis Papastathopoulos. L’Arsenal prova a risalire la classifica, stagione sempre più altalenante per il Manchester United che non riesce ad avere continuità di risultati.

CLASSIFICA: Liverpool 55 punti; Leicester 45; Manchester City 44; Chelsea 36; Manchester Utd 31; Tottenham, Wolverhampton 30; Sheffield Utd 29; Crystal Palace 28; Arsenal 27; Everton, Southampton, Newcastle 25; Burnley, Brighton 24; West Ham 22; Aston Villa 21; Bournemouth 20; Watford 19; Norwich 14. West Ham e Liverpool una gara in meno