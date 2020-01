La rivelazione di Luciano Moggi: “il Napoli preferì Pavoletti a 18 milioni invece di Immobile a 8”

Non è un buon momento per il Napoli in campo, la squadra invece ha vinto ieri contro il Perugia e la Coppa Italia può diventare un importante obiettivo stagionale. Il club azzurro si sta muovendo anche sul fronte calciomercato e nelle ultime ore è arrivata una rivelazione clamorosa di Luciano Moggi, queste le sue parole riportate da RadioSei: “La Lazio di Inzaghi fa 10 vittorie di fila battendo il Napoli che forse non meritava di perdere e Immobile fa 20 con la rete della vittoria. Chissà cosa avrà pensato De Laurentiis che preferì acquistare Pavoletti a 18 milioni piuttosto che prendere Ciro a 8 milioni”. Ciro Immobile sta trascinando la Lazio ormai da diverse stagioni e per il Napoli rappresenta più di un grande rimpianto, forse anche per la Juventus che non ha creduto nelle qualità del calciatore…