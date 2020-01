Rizzitelli furibondo per l’arbitraggio di Roma-Juventus: “Un episodio del genere cambia la stagione alla Lazio”

Ieri sera è andata in scena Roma-Juventus con la vittoria dei bianconeri per 1-2, ma non solo. Negli studi di Roma Channel ha trovato sfogo un ex giallorosso, Ruggero Rizzitelli. Personaggio non nuovo a polemiche, l’ex attaccante ha contestato pesantemente la decisione di Guida di non espellere Cuadrado, risparmiando al colombiano un secondo giallo nella ripresa: “Sembra che ti attacchi a degli alibi quando dici certe cose. C’è un regolamento. Perchè Matuidi non deve uscire dal campo e Mancini sì (in occasione dei due infortuni, ndr)? Il fallo di Cuadrado è volontario, l’arbitro l’ha visto, l’ha fischiato e non l’ha ammonito. Perchè? Anche se fosse stata la prima ammonizione, il giallo ci stava tutto. Un episodio del genere cambia la stagione alla Lazio, non dimentichiamolo”.