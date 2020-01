Roma, Gasparri ancora durissimo: “Friedkin oggetto misterioso, c’è una cosa che mi fa maledire Pallotta”

“Thomas Friedkin è un oggetto misterioso, ma peggio di Pallotta non esiste nessuno al mondo: per dirne una, ho visto le imprese di Salah ieri con il Liverpool, e solo questo ti fa maledire Pallotta per otto generazioni”. Maurizio Gasparri ci va ancora una volta giù molto pesante sulla Roma e sulla questione societaria.

“Il nuovo corso della Roma, ripeto, non può essere peggiore del disastro Pallotta. Un uomo che ha reso evidente il suo disinteresse, il suo distacco dalla città e dallo spirito della Roma, e più con quell’elefantiaco progetto sbagliato dello stadio: progetto sbagliato e messo in mano a Virginia Raggi, che non riesce neanche a potare gli alberi, figurarsi fare uno stadio. Insomma, da Friedkin non mi aspetto niente, si vedrà, ma per ora vince il sollievo di esserci tolti Pallotta di torno: è uno che deve sparire e non farsi vedere qui mai più”.