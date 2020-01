Roma, i tifosi assegnano gli “Awards” del decennio: Totti miglior calciatore, non mancano le sorprese

La Roma celebra i suoi campioni. La società giallorossa ha deciso di assegnare i suoi personali Awards, con l’aiuto dei tifosi, per il decennio che si è appena concluso. Il titolo di miglior giocatore del periodo che va dal 2010 al 2019 non poteva che andare a Francesco Totti. Come gol più bello, invece, i tifosi hanno scelto il sinistro al volo di Edin Dzeko in Chelsea-Roma 3-3 mentre il “Miglior momento del decennio” coincide anche con la “Miglior Partita“, ovvero il ritorno col Barcellona in Champions che regalò ai giallorossi, con un’incredibile rimonta, la semifinale dell’edizione 2017-18.

Edin Dzeko, oltre al premio del gol più bello, è stato eletto come acquisto del decennio. Nel sondaggio promosso dal club, il 33enne attaccante bosniaco è stato preferito a Mohamed Salah, Alisson e Nicolò Zaniolo. Arrivato nell’estate del 2015, il bosniaco è diventato un pilastro della Roma, superando le 200 presenze in giallorosso condite da 97 reti che lo hanno reso il settimo miglior marcatore della storia del club, attualmente a -5 da Vincenzo Montella. Infine, come maglia più bella, è stata premiata quella di colore rosso scuro con inserti dorati indossata nei due derby di campionato del 2016-17.