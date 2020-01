Sacchi: “Mihajlovic? Non parlo di politica…”

“Stasera non parlo di politica, solo di calcio”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, a palazzo Pepoli a Bologna, prima della presentazione del suo libro “La coppa degli immortali” insieme ad Adriano Galliani, ex vicepresidente dei rossoneri e ora senatore di Forza Italia, al giornalista Marino Bartoletti e alla presidente dei senatori di FI Anna Maria Bernini. Questo il commento sull’endorsement di Sinisa Mihajlovic per Salvini che ha suscitato clamore. “Oggi – precisa Sacchi – e’ capitata una cosa spiacevole. Non ho mai parlato di politica. Ero in auto e non potevo parlare. Mi dispiace perche’ la correttezza deve far parte della nostra vita”.

Solo Marino Bartoletti va controcorrente: “A volte si accusa il calcio di vivere in una torre d’avorio, di non esprimere opinioni. E’ vero che le opinioni espresse dai personaggi pubblici dovrebbero essere sempre misurate, ponderate, ma e’ anche vero non si possono non rispettare, quindi io le rispetto totalmente”.