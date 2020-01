Sarri, che pasticcio! Finisce nel mirino dei tifosi e di Agnelli: “L’avvocato lo avrebbe già cacciato” [VIDEO]

“Fa più male perdere a Napoli? Sinceramente no. Sono contento per i ragazzi a cui sono e rimarrò affezionato per sempre, se proprio devi perdere per lo meno siano contenti loro. Certo, avrei preferito che cominciassero tra una settimana… Devo molto a quel gruppo, se si tolgono dai problemi alla fine sono contento . Uno cerca di estraniarsi da tutto e da tutti, poi è chiaro che Napoli per me rappresenta una tappa particolare. Ma è sempre piacevole ed emozionante tornarci”.

“Infatti noi quest’anno non siamo più a strisce, abbiamo avuto 6 rigori a favore e 6 contro. Sarà quello. Abbiamo giocato il doppio di palloni nell’area avversaria, il conteggio dei rigori è 6 a 6. Probabilmente è l’ora di fare le maglie vecchia maniera“.

La prima dichiarazione è ai microfoni di Sky, la seconda in conferenza stampa. Ma entrambe sono state proferite dall’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ed entrambe hanno mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri. Anzi, pare proprio non siano andate giù neanche al presidente Agnelli. Il tanto discusso passato del tecnico toscano, che ai tempi del Napoli aveva più volte fatto parlare di sé per dichiarazioni contro la Juve, era andato già poco giù ai sostenitori della Vecchia Signora, che però col tempo avevano iniziato a metterci una pietra sopra.

Dopo le parole di ieri, però, il vaso è stato nuovamente scoperchiato e diversi tifosi si sono arrabbiati sui social network. Twitter preso d’assalto: c’è chi vuole l’esonero del tecnico, chi è stufo e chi pensa che queste cose, con l’avvocato Gianni Agnelli, non sarebbero accadute. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi raccolti sul web, in basso il VIDEO delle sue dichiarazioni.