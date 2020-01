Scambio Inter-Roma, Politano scoppia in lacrime: i giallorossi pensano alle vie legali

SCAMBIO INTER-ROMA – La tensione è sempre più alta tra Inter e Roma. Le due società avevano praticamente definito lo scambio tra Spinazzola e Politano, un’operazione vantaggiosa per entrambe. Alla fine tutto è saltato sul filo di lana a causa di visite suppletive richieste dall’Inter, il dubbio dei nerazzurri riguardava le condizioni fisiche dell’ex Juventus, condizionato negli ultimi mesi da alcuni infortuni. La Roma si è infuriata e la trattativa sembra definitivamente saltata. Adesso come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il club giallorosso è pronto ad adire vie legali contro l’Inter per un danno d’immagine che riguarda anche il calciatore. Grande delusione anche per l’attaccante Politano che è scoppiato in lacrime per non aver coronato il sogno di ritornare in giallorosso. Al momento non sembrano esserci i margini per riaprire la trattativa anzi la situazione è diventata delicata, da valutare soprattutto l’aspetto mentale di Politano che dovrà rimettersi a disposizione di Antonio Conte.