Sconcerti: “Sarri fa apposta a non guardare Dybala quando lo toglie, è umiliante. Ronaldo privilegiato”

Il noto giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato di vari argomenti riguardo la Serie A. In particolar modo, riferendosi alla Juventus, pungenti sono le sue parole verso Sarri e la gestione dei cambi in zona offensiva. Dybala infatti, così come Ronaldo mesi fa, si è lamentato della sostituzione. Ecco cosa ne pensa Sconcerti.

“Non va sottovalutata – dice – la legittima seccatura di Dybala. Sarri fa apposta a non guardare Dybala quando lo toglie. Il problema è che siamo di fronte a un Cristiano Ronaldo che non può uscire. Così è umiliante per Dybala e Higuain, ed è un disagio che si allunga sulla squadra perché quello di Cristiano Ronaldo è un privilegio così smaccato che non può passare inosservato. Da Riva a Rivera, da Chinaglia a Totti, casi simili ce ne sono sempre stati, ma mai così. Gli allenatori prima o poi capivano che bisognava togliere a questi campioni i 20 minuti finali. In questo caso, faccio un esempio, in questo caso un Dybala sa per definizione che è inferiore a Cristiano. E così Higuain, lo sanno al di là dell’andamento della partita e di come stanno giocando”.