Scontro Milan-Lega Serie A, i vertici del calcio italiano si oppongono alla volontà dei rossoneri

È scontro tra il Milan e la Lega Calcio. Il motivo? I vertici del calcio italiano avrebbero messo in standby la decisione della società rossonera di scendere domani in campo a San Siro con il lutto al braccio per ricordare Kobe Bryant, leggenda del basket tragicamente scomparso in California. L’ex stella dei LA Lakers era un grande tifoso rossonero, tant’é che teneva negli spogliatoi una sciarpa e una maglia del Milan. I rossoneri al momento non sembrano aver cambiato la propria volontà di celebrare la memoria di Bryant nel match di Coppa Italia contro il Torino, ma la Lega va verso il no. In tal caso i tifosi del Milan starebbero valutando altre strade. Tra queste un minuto di applausi allo scoccare del 24° di gioco, in onore del numero indossato da Bryant.