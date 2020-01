Segna dal cerchio di centrocampo, la sua rete fa il giro d’Italia [VIDEO]

Non capita tutti i giorni di segnare, dopo 4 secondi dal fischio d’inizio, dal cerchio di centrocampo. Eppure a Narni qualcuno c’era già riuscito, 9 anni fa. Adesso è il turno di Andrea Bagnato, che durante la gara tra Narnese e Gualdo Casacastalda (Eccellenza umbra) decide bene di segnare una rete pazzesca. Tiro forte e preciso, che si alza nella maniera giusta e scende nel momento perfetto. Dal cerchio di centrocampo, appunto.

Ma, come detto, da queste parti non è la prima volta. Ci dev’essere qualcosa, nell’aria. Allora fu Narnese-Casa del Diavolo (6 marzo 2011): sceneggiatura di Michele Virgilio. A distanza di anni, ecco il secondo round. Che fa il giro di tutta Italia. In basso il VIDEO.