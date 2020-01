E’ una Serie A più “umana”. La Juve non vince più quando gioca male. Inter, 7000 caffè son troppi anche per te

Ahh la vecchia Serie A delle famose “sette sorelle”… dimentichiamocene. Anzi, lo abbiamo già fatto. Ci siamo abituati. Ma oggi c’è quella delle… “tre sorelle”. Sì, ma c’è stato il rischio che non ci fosse più. Siamo ancora a gennaio, ma se la Juve ieri avesse vinto avrebbe potuto far partire la sua (solita) fuga verso l’ennesimo scudetto. Timore di tanti, paura di molti. Specie dopo i pari di Inter e Lazio. Ma non è successo. Per fortuna di gran parte dei tifosi, neutrali e non, che speravano in un passo falso dei bianconeri.

Bentornati sulla Terra

Adesso è una Serie A più “umana”. Lo possiamo dire. Tra un mese potrebbe cambiare tutto e la Juve andrà in fuga? Tanto piacere. Ora non è così. Ora, la Juve, quando gioca male perde. E non è una dato da sottovalutare. Non dimentichiamo che, tra i motivi di un predominio totale della Vecchia Signora negli ultimi, c’era anche quello di vincere pur non brillando. E accadeva spesso. Era una sorta di “pregio”. Ma adesso non succede, non sempre. Quest’anno la Juve ha vinto qualche partita giocando male, ma quando ha perso lo ha fatto meritatamente.

Inter e Lazio, così è più facile

Inter e Lazio ringraziano. Pregano. Lo hanno fatto ieri, gli è andata bene. Una cosa è certa, perlomeno adesso: possono permettersi di sbagliare. Forse non gli sarebbe stato possibile fino all’anno scorso. Ne “possono” approfittare, ma non troppo. L’Inter sta steccando, ma rischia di diventare un’abitudine. Che non sia sempre la solita solfa? Bene fino a gennaio, poi improvviso calo? Ieri tanto nervosismo, forse è il caso di limitare i caffè (7000, come cantava il buon Alex Britti). Niente più macchinette in spogliatoio, 7000 son troppi. Ma i nuovi acquisti possono significare tanto. La Lazio è lì. Ieri non brillantissima, però c’è il recupero. E il sogno può continuare…

Napoli, è arrivato il momento?

Nervi, cuore, compattezza difensiva, lucidità nei momenti chiave e quegli episodi saputi portare sapientemente dalla propria parte. Il Napoli ha battuto la Juve. Che notizia! Fino all’anno scorso lo sarebbe stato un po’ meno, ma ad oggi no. Non con queste condizioni. Tutt’altro che ottimali, non pienamente serene. Ma sono queste le vittorie, per la maniera in cui arrivano e per gli avversari battuti, che possono rappresentare la svolta. Napoli, hai un’opportunità. Non lasciartela sfuggire…